PR da Guiné Equatorial defende medidas contra a tríplice crise ambiental

Teodoro Obiang falava no plenário da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que hoje começou em Lisboa, um evento que "chega num momento crítico, em que o mundo se está a reforçar para mobilizar, criar e promover soluções que permitam alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável antes de 2030", definidos pela ONU.

Além destes desafios, acrescidos da pandemia, que "causou estragos em todo o planeta e desafiou os sistemas sanitários de todo o mundo", Obiang indicou que "a crise climática atual manifesta-se, igualmente, como uma crise oceânica".

"O oceano absorveu entre 20 e 30% das emissões de dióxido de carbono, causadas pelo homem", disse.

Sobre o seu país, observou que "a Guiné equatorial tem uma zona económica marítima exclusiva de 314.000 quilómetros quadrados, 10 vezes superior à sua superfície terrestre, o que a converte num país altamente vulnerável às mudanças ambientais e desafios de segurança", além do facto de ter "uma parte continental e uma parte insular".

"O meu país é vítima de outras ameaças importantes, como a pesca ilegal, que prejudica as comunidades costeiras, que dependem da pesca sustentável para obter rendimento e alimentos", referiu.

E acrescentou: "O significativo aumento da delinquência transnacional organizada, no Golfo da Guiné, na forma de pirataria e roubo à mão armada, afetam negativamente os intercâmbios comerciais e as demais atividades de desenvolvimento da zona".

Obiang sublinhou que, apesar destas dificuldades, a Guiné Equatorial "promoveu políticas em prol de uma gestão sustentável dos oceanos, com a adoção de vários instrumentos legais, reguladores das águas e das costas, atividades pesqueiras e aquícolas, de gestão de hidrocarbonetos, meio ambiente, etc".

"A Guiné Equatorial, na sua estratégia para a diversificação económica, de luta contra a pobreza no horizonte de 2035, integrou todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos pilares de desenvolvimento nacional e aposta na economia azul como um dos enfoques económicos mais compatíveis na luta contra as mudanças climáticas", disse.

Obiang deixou três propostas para a luta contra as mudanças climáticas e o desenvolvimento da economia azul: "Fortalecer os marcos de cooperação ao nível da investigação sobre a biodiversidade marinha, encontrar uma saída para a repressão da pirataria, necessária para a harmonização da legislação internacional sobre a matéria, assim como uma revisão da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e a adoção de protocolos em matéria de segurança marinha das embarcações".

"O êxito da conferência é de toda a humanidade e do nosso planeta", concluiu Teodoro Obiang.

A Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos realiza-se em Lisboa a partir de hoje e até 01 de julho, com o apoio dos Governos de Portugal e do Quénia, contando com a presença de chefes de Estado e de Governo de todos os continentes.