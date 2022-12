PR da Nigéria pede respeito pelos valores democráticos na Guiné-Bissau

"Encorajo ao respeito pelos valores democráticos e para que o processo eleitoral decorra de forma livre, justa e transparente", afirmou o chefe de Estado nigeriano, numa declaração conjunta com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, no Palácio da Presidência, em Bissau.

O Presidente guineense dissolveu a Assembleia Nacional em maio e marcou legislativas antecipadas para 18 de dezembro, mas o Governo, após encontros com os partidos políticos, propôs que as eleições fossem adiadas para maio.

Umaro Sissoco Embaló ainda não anunciou uma nova data para as eleições e na semana passada reuniu-se com alguns partidos com assento parlamentar para tentar um consenso para resolver a questão da CNE.

Na declaração, Muhammadu Buhari garantiu também a disponibilidade da Nigéria para fortalecer a cooperação "tanto a nível bilateral, como multilateral" entre os dois países e para trabalhar com a Guiné-Bissau para garantir a paz na sub-região.

Durante a sua estada de algumas horas em Bissau, o Presidente nigeriano participou também na cerimónia de atribuição do seu nome a uma avenida da capital guineense.

A visita serviu também para o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, condecorar Muhammadu Buhari com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta condecoração da República da Guiné-Bissau, pelo apoio dado ao desenvolvimento do país.

Muhammadu Buhari termina no próximo ano o seu segundo mandato como Presidente da Nigéria, que deverá realizar eleições presidenciais e parlamentares em 25 de fevereiro.