PR de Cabo Verde agradece apoio de Portugal à integração da comunidade cabo-verdiana

O chefe de Estado discursava no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, após receber as cartas credenciais do novo embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Albuquerque Moniz, a quem pediu para transmitir a Lisboa o agradecimento pelo apoio à comunidade cabo-verdiana, estimada em mais de 100.000 pessoas.

"Gostaria igualmente de ressaltar o esforço, todo o esforço, das autoridades portuguesas no sentido de proporcionar à comunidade cabo-verdiana uma adequada integração na sociedade portuguesa e assegurar-lhe que igualmente procuraremos adotar as medidas que permitam aos portugueses que escolheram o nosso país para viver e trabalhar, desenvolver as suas atividades da melhor forma possível", afirmou Jorge Carlos Fonseca.

Na mensagem, o chefe de Estado cabo-verdiano destacou ainda que é com "muito agrado" que observa que as relações político-diplomáticas, de cooperação e de amizade entre Cabo Verde e Portugal, "ano após ano, vêm registando progressos significativos a todos os níveis".

"Esta realidade tem sido possível graças ao empenho e ao esforço de ambas as partes, bem como da inestimável contribuição das comunidades cabo-verdiana e portuguesa radicadas nos nossos países. Não duvido de que continuaremos nessa senda, com vista ao aprofundamento de tais relações, que cada vez mais ultrapassam as relações entre Estados para serem verdadeiras relações entre comunidades", enfatizou.

Num discurso dirigido, através do novo embaixador de Portugal na Praia, às autoridades portuguesas, o Presidente cabo-verdiano destacou ainda os resultados das várias reuniões e encontros de delegações dos dois países: "Profundo agradecimento pelo apoio fraterno e constante que Portugal nos tem prestado, contribuindo de forma especial para o desenvolvimento económico e social de Cabo verde e para o estreitamento das relações entre cabo-verdianos e portugueses".

Apontou o "papel importante" que o novo embaixador em Cabo Verde terá na consolidação das relações entre os dois países e reconheceu igualmente o "diálogo muito positivo" que Cabo Verde e Portugal têm mantido no dossiê da mobilidade dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), esperando "resultados muito relevantes a curto prazo".

Atualmente, Cabo Verde detém a presidência da CPLP, enquanto Portugal ocupa o secretariado-executivo.

Ao passar em revista a cooperação bilateral, Jorge Carlos Fonseca recordou igualmente os 10 acordos que foram estabelecidos na 5.ª Cimeira Cabo Verde-Portugal, que se realizou em 13 de abril de 2019, em Lisboa, os quais "espelham a dinâmica de cooperação entre os dois países".

"Cabo Verde tem todo o interesse em manter esta linha de entendimento, no aprofundamento das relações estratégicas entre os dois países e neste contexto gostaria de realçar o apoio apreciável que a democracia tem brindado Cabo Verde no desenvolvimento das nossas relações com a União Europeia", concluiu.