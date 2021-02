PR de Cabo Verde aponta "outro argumento" para perda da presidência da Comissão da CEDEAO

"Nós já tivemos esse caso da candidatura à presidente da Comissão da CEDEAO, que é uma história, que às vezes eu ouço, nem sempre é uma história bem contada, ou contada a 100%, até porque foi uma reunião à porta fechada, quem assistiu à discussão da parte cabo-verdiana fui eu e o ministro dos Negócios Estrangeiros", começou por explicar Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano, que falava em conferência de imprensa, na cidade da Praia, no final de uma Cimeira Extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), disse que ninguém pode ter o registo fiel do que se passou nessa reunião.

"No meio da reunião, quando se apresentou o estado das dívidas dos países, todos deviam, não havia nenhum país presente nessa reunião que não era devedor em relação às quotizações. Uns deviam mais do que outros e nós devíamos muito", lembrou.

Jorge Carlos Fonseca deu conta que, na altura, houve países que emitiram um cheque no momento e pagaram, enquanto Cabo Verde não tinha essa possibilidade.

O Presidente sublinhou que conhece os regulamentos da organização e foi para a reunião já sabendo que Cabo Verde devia e que, na altura, foi portador de um documento assinado pela Comissão da CEDEAO em como aceitava uma proposta de Cabo Verde, assinada pelo vice-primeiro-ministro, de regularização das dívidas.

"Um documento que recebeu, agradeceu e ficava satisfeito com a proposta. Não era ir lá como devedor e assinar a candidatura. Havia um documento da comissão a aceitar a proposta cabo-verdiana e partia do princípio de boa fé, que sendo a vez de Cabo Verde pelo critério regular, estando todos a dever e com um documento da comissão a congratular-se com a posição do Governo de Cabo Verde, assinado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, de um modo de regularização das dívidas, que isso fosse suficiente para se retirar esse argumento para efeitos de não viabilização da candidatura", explicou.

O mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana disse que as dívidas foi um dos argumentos para Cabo Verde retirar a candidatura, mas salientou que "havia outro tipo de argumentação", que não mencionou. "Isso se passou entre quatro paredes, já é passado e haverá outras oportunidades".

Na semana passada, no parlamento, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, justificou a perda da corrida à presidência da comissão CEDEAO com um "calote" à instituição que diz ter sido herdado do Governo anterior, que era suportado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

"E o facto de termos uma dívida de dois milhões de contos [2.000 milhões de escudos, 18 milhões de euros], acumulados entre 2003 e 2016, teve sim impacto na nossa candidatura", afirmou Correia e Silva, primeiro-ministro desde 2016 e líder do Movimento para a Democracia (MpD, no poder).

No debate no parlamento, primeiro-ministro explicou igualmente que a dívida tem sido regularizada junto da CEDEAO.

Cabo Verde perdeu no final de 2017, para a Costa do Marfim, a presidência da comissão da CEDEAO durante a cimeira de chefes de Estado da organização.

Cabo Verde manifestou a intenção de assumir a presidência rotativa da Comissão, mas o facto de o país ter dívidas à organização terá pesado na decisão, apesar dos esforços do país em negociar uma forma de pagamento das quotas em atraso, conforme foi noticiado na altura.

Segundo informação da Presidência de Cabo Verde, a presidência foi decidida antes da aprovação da ordem do dia dos trabalhos da 52.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, numa sessão à porta fechada, tendo a questão sido discutida durante três horas.

Em cima da mesa estiveram quatro candidaturas: Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia e a renovação da presidência do Benim.

Criada em 1975, a CEDEAO agrupa 15 países da Costa Ocidental de África, incluindo os lusófonos Cabo Verde e Guiné-Bissau, e totaliza mais de 300 milhões de habitantes.