PR de Cabo Verde confirma visita de Marcelo Rebelo de Sousa a 17 de maio

Numa mensagem colocada na sua conta oficial na rede social Facebook, o Presidente cabo-verdiano refere que manteve contactos na terça-feira com o homólogo português e confirma a visita a Cabo Verde.

"Contactos com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que estará em Cabo Verde, a 17 do corrente, sobre questões atinentes à situação epidemiológica [da covid-19] e à vacinação em Cabo Verde", disse Jorge Carlos Fonseca na mesma mensagem.

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, admitiu em 18 de abril, questionado pela Lusa na cidade da Praia, que foi surpreendido com o anúncio feito pelo homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, de visitar Cabo Verde em maio, mas sublinhou a importância que terá para as relações bilaterais.

"Eu confesso, apanhou-me de surpresa", afirmou Jorge Carlos Fonseca, a propósito do anúncio público da visita do homólogo português, que será, contudo, mais curta do que o previsto inicialmente, de algumas horas, sobretudo devido à situação epidemiológica em Cabo Verde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou em 15 de abril que visitará Cabo Verde em maio, naquela que será a sua quarta deslocação oficial ao país, sem contar com escalas.

"Uma das visitas primeiras deste meu novo mandato é precisamente a Cabo Verde e ao Presidente [em exercício] da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), não só para dar abraço ao amigo, mas para dar abraço ao Presidente da CPLP, daqui por, exatamente, um mês", disse na altura Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado português fez o anúncio durante um seminário internacional, organizado pela RDP África, que este ano assinala os 25 anos da emissora e da própria CPLP, e num debate com o chefe de Estado cabo-verdiano e presidente em exercício da comunidade lusófona, Jorge Carlos Fonseca.

"Na conversa com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele anunciou que viria a Cabo Verde no mês de maio e, portanto, é sempre bem-vindo, o Presidente da República de Portugal", explicou depois o chefe de Estado cabo-verdiano.

Com a surpresa ultrapassada, o Presidente cabo-verdiano explicou que o programa da visita já estava então a ser preparado: "Será sempre um prazer e também politicamente importante para as relações dos dois países a visita do mais alto magistrado da República portuguesa", disse.

Esta será a quarta deslocação, sem contar com escalas, do chefe de Estado português a Cabo Verde.

Durante o primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma visita de Estado ao país, em abril de 2017, participou na cimeira da CPLP, na ilha do Sal, em julho de 2018, e comemorou o 10 de Junho de 2019, com visitas às ilhas de Santiago e São Vicente.

Desde a tomada de posse para o segundo mandato, o Presidente da República visitou o Vaticano e a capital espanhola, Madrid.