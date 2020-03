PR de Cabo Verde convoca reunião do Conselho da República para sexta-feira

Numa nota enviada esta tarde à comunicação social, o chefe de Estado de Cabo Verde refere que já hoje vai ouvir os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar e depois os líderes das confissões religiosas.

"As reuniões destinam-se a avaliar o impacto das medidas que vêm sendo anunciadas, na sociedade cabo-verdiana, assim como o seu alcance, eficácia e conformidade com o quadro do normal funcionamento dos princípios do regime democrático no país", explica o comunicado.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, defendeu hoje que seja declarada de imediato a situação de emergência no país, possibilidade que já foi discutida esta manhã com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Numa mensagem ao país, o primeiro-ministro confirmou a reunião com o chefe de Estado e revelou que o Presidente "pondera seriamente a possibilidade de declaração de situação de emergência constitucional" em Cabo Verde.

Tal declaração, afirmou, "irá permitir ao Governo reforçar as medidas de prevenção, nomeadamente a obrigatoriedade legal de as pessoas permanecerem em casa e o encerramento de serviços e empresa privadas, e a obrigatoriedade acrescida de dever de colaboração de todas as entidades com as autoridades sanitárias e de proteção civil".

No espaço de uma semana, Cabo Verde contabilizou quatro casos confirmados de covid-19, em duas ilhas, e um óbito.