PR de Cuba felicita Lula pela "grande vitória"

"Querido irmão Lula, felicito-o em nome do governo e do povo cubano, que celebra a sua grande vitória em favor da unidade, da paz e da integração latino-americana e caribenha. Conte sempre com Cuba", escreveu Díaz-Canel na rede social Twitter.

"Cuba felicita-o, caro camarada. Atrasaram a sua vitória com métodos atrozes, mas não o puderam impedir de vencer com o voto do povo. Lula volta, volta o Partido dos Trabalhadores do Brasil, volta a justiça social", acrescentou o líder cubano.

Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito no domingo Presidente brasileiro, com 50,90% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%, quando estão contadas 99,93% das secções eleitorais.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorada após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).