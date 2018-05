PR de Itália marca para 2.ª feira última ronda de consultas para formar governo

Lusa03 Mai, 2018, 16:23 | Mundo

A última ronda de conversações, para uma coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, populista antissistema) e o Partido Democrata (PD, centro-esquerda) "dissipou-se" e, ao fim de cinco rondas, "não emergiu nenhuma perspetiva de uma maioria governamental", lê-se no comunicado.

A próxima, reduzida a um único dia, servirá para "tentar ver se os partidos têm outras perspetivas para um governo maioritário", acrescentou.

A imprensa italiana admite hoje como possível que o presidente opte por nomear um governo "de tréguas" para liderar o país em 2018 e aprovar um orçamento e convocar novas eleições para 2019.

Uma coligação do centro-direita com a direita nacionalista e a extrema-direita venceu as eleições de 4 de março com 37% e o movimento populista M5S ficou em segundo lugar, com 32%, mas o partido antissistema recusou governar ao lado da Forza Italia do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, um elemento decisivo da coligação das direitas.

O outro grande partido da coligação, o partido nacionalista anti-imigração Liga, admitiu negociar com o 5 Estrelas, mas o líder, Matteo Salvini, recusou excluir Berlusconi, e as conversações acabaram numa troca de críticas com o líder do M5S, Luigi di Maio.

Uma última tentativa, proposta por Di Maio, envolvia conversações do 5 Estrelas com o Partido Democrata (19%), dividido entre os que não querem ver a extrema-direita no poder e admitem conversações e os que estão ao lado do ex-primeiro-ministro e ex-líder Matteo Renzi, que recusou qualquer hipótese de acordo com os populistas.

A direção nacional do PD deve pronunciar-se hoje sobre essa possibilidade.