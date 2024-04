PR de Moçambique agradece apoio de António Costa no reforço das relações

Durante a conversa telefónica de hoje, de acordo com uma mensagem publicada pelo chefe de Estado na sua conta oficial na rede social Facebook, os dois governantes exprimiram "gratidão pelo trabalho conjunto realizado no quadro do aprofundamento da cooperação entre Portugal e Moçambique".

"Agradeci ao primeiro-ministro pela sua intervenção direta que facilitou os contactos com a União Europeia, culminando com o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo, bem como pelos acordos firmados durante as Comissões Mistas que tanto impulsionaram a nossa cooperação", lê-se na mensagem de Filipe Nyusi.

"Desejei muita saúde e sucessos na vida e em futuras missões que venha a abraçar, e por seu lado o primeiro-ministro Costa desejou muitos sucessos a Moçambique durante as próximas eleições gerais de outubro de 2024", acrescentou.

Filipe Nyusi referiu ainda que durante este contacto colocou-se "à disposição para trabalhar com o novo Governo" em Portugal, em prol da "cooperação bilateral e na esfera bilateral".

"Para o bem dos nossos respetivos países", concluiu o Presidente moçambicano.

O Presidente da República português vai dar posse na terça-feira ao XXIV Governo Constitucional, o terceiro executivo que Marcelo Rebelo de Sousa empossará, mas o primeiro liderado pelo PSD, partido a que já presidiu.

A cerimónia está marcada para as 18:00, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, menos de um mês depois das legislativas de 10 de março, que deram a vitória à AD (coligação pré-eleitoral formada por PSD, CDS-PP e PPM) por cerca de 54 mil votos e mais 0,85 pontos percentuais que o PS, a margem mais curta da história da democracia.

O novo executivo, liderado pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, e que integra como ministro do CDS-PP o seu presidente, Nuno Melo, é composto por 17 ministros, não sendo ainda conhecidos os secretários de Estado, que só tomarão posse na sexta-feira.

O XXIV Governo Constitucional terá dois ministros de Estado: o dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que será o "número dois" do Governo, e o das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.