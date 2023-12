PR diz que Moçambique criou bases sólidas para crescer como um país competitivo

"Moçambique criou bases para crescer nos próximos anos como um Estado competitivo, sustentável e inclusivo", declarou o Presidente moçambicano, durante o discurso anual sobre o Estado da nação no parlamento.

Numa sessão marcada pelos protestos do principal partido de oposição durante o discurso do chefe de Estado, Filipe Nyusi admitiu que o país enfrenta ainda diversos desafios, destacando os desafios da conjuntura económica internacional e a guerra contra o terrorismo em Cabo Delgado.

"Esta tendência [de crescimento da economia] será impulsionada pelo vigor da indústria extrativa (...), a capacitação dos corredores rodoviários, a mobilidade rodoviária e aérea, o desenvolvimento do turismo, os ganhos do programa [agrário] sustenta e a atração de investimentos produtivos na indústria e pesca", acrescentou.

Nyusi reiterou que o ano vai terminar com a economia moçambicana a registar um crescimento de 5%, apesar da conjuntura internacional, com políticas monetárias restritivas face à pressão inflacionista provocada pela crise energética

"Em termo da dinâmica setorial mais recente, relativamente ao crescimento do Produto Interno Bruto, no terceiro trimestre, sobressalta o impulso dado pela indústria extrativa, com variação de 43%, prevalecendo também uma estrutura do PIB dominado pela agricultura e atividades relacionadas", acrescentou o chefe de Estado moçambicano.

"O saldo das transações correntes situou-se num défice 116 milhões de dólares, influenciado por importações de cereais, produtos energéticos, amortecido pelas exportações de gás, do carvão, energia elétrica e outros", declarou.

No campo da segurança, após seis anos a combater o terrorismo dos grupos associados ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, Filipe Nyusi destacou os pregressos registados no teatro operacional, assinalando a morte do líder do grupo, Ibin Omar [Bonomade Machude, também conhecido por Abu Suraka].

A sessão do informe deste ano foi marcada por protesto da Renamo, principal força de oposição, que vaiou e interrompeu momentaneamente o discurso do chefe de Estado moçambicano durante o discurso anual sobre o Estado da nação no parlamento.

Vestidos com camisolas pretas, com escritos de repúdio ao que classificam como megafraude nas eleições autárquicas de 11 de outubro, os deputados do principal partido de oposição deram costas ao chefe de Estado quando a presidente do parlamento, Esperança Bias, o chamou para prestar o seu informe.

Com hinos de exaltação ao partido, gritos e cantos, os deputados da Renamo vaiaram Filipe Nyusi, exigindo a reposição da "verdade eleitoral" e chamando a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, de "ladrões".