PR do Gana desafia África a criar instituições financeiras fortes

O continente africano seria incapaz de atingir os seus objetivos de crescimento se não dispusesse de instituições financeiras de desenvolvimento fortes, afirmou Dankwa Akufo-Addo.

Segundo o Presidente ganês, as instituições de desenvolvimento financeiro de África continuam "fortemente subcapitalizadas", e defendeu que estas precisam de ser "devidamente capitalizadas e de ter uma coordenação eficaz com a União Africana (UA), a fim de poderem contribuir eficazmente para o continente".

Akufo-Addo salientou que um banco como o Exim Bank da China tem um capital de 54 mil milhões de dólares (49,4 mil milhões de euros), enquanto o Afreximbank tem apenas 6 mil milhões de dólares (cerca de 5,5 mil milhões de euros), e exortou os países africanos e os africanos a contribuírem para a iniciativa de capital geral do Afreximbank, subscrevendo as ações que lhes foram atribuídas.

Criado em 1993, o Afreximbank é uma instituição financeira multilateral criada sob os auspícios do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e financiador dos governos africanos e empresas privadas no apoio ao comércio interafricano.

Na sua intervenção, que abriu o segundo dia de trabalhos das 30.ª Reuniões Anuais (AAM2023), Akufo-Addo comprometeu-se a trabalhar para que o Afreximbank seja admitido com um estatuto especial na UA, em reconhecimento do seu papel e das suas contribuições para o continente, e descreveu a reunião de Acra, que termina na quarta-feira, como um evento "verdadeiramente intercontinental, com a participação de vários países das Caraíbas que se tornaram membros de pleno direito do banco na sequência da assinatura de acordos de parceria com a instituição.

Ainda neste segundo dia de trabalhos, o presidente do Afreximbank, Benedict Oramah, anunciou que, para fazer face ao considerável défice de financiamento do comércio intra-africano, o banco desembolsou mais de 20 mil milhões de dólares (18,3 mil milhões de euros) entre 2017 e 2021 e prevê duplicar este montante para 40 mil milhões de dólares (36,6 mil milhões de euros) no período de 2021 até 2026.

O Afreximbank, instituição financeira pan-africana criada em 1993, está reunido em Acra, capital do Gana, até esta quarta-feira para debater, entre outros temas, a continuação da consolidação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA, na sigla em inglês).

A reunião decorre sob o tema "Concretizar a visão: Construir a prosperidade para os africanos", e centra-se no comércio africano, no financiamento do comércio e em questões de desenvolvimento, incluindo a aplicação da AfCFTA.