PR e líder da oposição abrem recenseamento eleitoral em Moçambique

"Nós todos embarcámos no processo democrático e temos de estar disponíveis para poder escolher", afirmou Nyusi, num apelo ao recenseamento.

O chefe de Estado falava momentos depois de se recensear no posto da Escola Secundária Josina Machel, no centro da capital moçambicana.

No total, segundo o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), espera-se o registo de quase 10 milhões de eleitores em 65 distritos.

Há 4.292 postos de recenseamento e 3.192 brigadas distribuídas por todo o país, exceto nalguns locais afetados por conflitos armados em Cabo Delgado.

O presidente da Renamo apelou igualmente para uma adesão massiva depois de se recensear no posto da mesma escola.

"Todo aquele que tem a idade necessária, que se faça aos postos de recenseamento", declarou Ossufo Momade.

O líder do principal partido de oposição pediu ainda vigilância, alertando para eventuais tentativas de manipulação do processo.

"Nós temos informação que alguns cidadãos são coagidos a votar mais de uma vez. O apelo que deixo é que todos nós tenhamos consciência e responsabilidade. Cada cidadão tem direito a um único cartão", declarou.

As eleições autárquicas de 11 de outubro serão as sextas no país, desde 1999.

O escrutínio está orçado em cerca de 14,8 mil milhões de meticais (204,7 milhões de euros) e marca o início de um ciclo eleitoral que vai culminar com as eleições gerais em 2024.