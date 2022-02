PR entende que não se deve pronunciar sobre situação na Ucrânia

O Presidente da República está em França e escusou-se a referir o que foi falado com o presidente francês no jantar de ontem sobre a situação no leste da Europa. Considera que não se deve pronunciar sobre este tema da tensão na Ucrânia, com a Rússia e sobre a recomendação que tem sido feita por alguns países para que os cidadãos abandonem a Ucrânia.