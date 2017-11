PR francês promete "desclassificar" documentos sobre assassínio de Thomas Sankara

Lusa28 Nov, 2017, 13:41 | Mundo

O anúncio foi feito por Macron após um encontro com o seu homólogo do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, em Uagadugu, onde o Presidente francês iniciou uma digressão que o levará ainda à Costa do Marfim onde participará na 5.ª Cimeira entre a União Europeia (UEE) e África, e, depois, ao Gana.

"Os arquivos estão hoje disponíveis e abertos à justiça burkinabé, à exceção dos documentos classificados e cobertos pelo segredo de Estado. Tenho um empenho claro e já disse ao Presidente Kaboré que esses documentos serão desclassificados para que a justiça burkinabé tenha acesso a todas as informações sobre o `caso Sankara`", explicou Macron.

A morte de Thomas Sankara, que se tornou, entretanto, um ícone da política pan-africana, foi um tema tabu durante os 27 anos de poder do antigo Presidente Blaise Campaoré, que sucedeu ao "pai da revolução" e foi deposto num golpe de Estado em 2014.

Camporé, que vive exilado na Costa do Marfim desde que foi deposto, é suspeito de ter participado numa trama que envolve também a França, antiga potência colonial do então Alto Volta, uma vez que Sankara defendia uma política anticolonialista.

"O Burkina Faso é o emblema da aspiração democrática da população africana", sublinhou Macron, aludindo ao golpe de Estado de 2014 que depôs o regime de Campaoré após 27 anos de poder, derrube alicerçado pela juventude, que constitui mais de metade da população do país.

As declarações de Macron vieram assim ao encontro do exigido pelos jovens burkinabés, dos mais politizados no continente africano, que exigem o fim do segredo de Estado sobre as circunstâncias em que ocorreu o assassínio de Sankara.

Hoje em dia, os estudantes exigem também a França a extradição de François Campaoré, irmão de Blaise Campaoré, alvo de um mandado de captura internacional no quadro de uma investigação ao assassínio do jornalista burkinabé Norbert Zongo, morto em 1998.

A juventude exige ainda a França o fim de tudo o que possa representar no país a presença colonial francesa, como a "pilhagem de recursos" feita por empresas gaulesas, o Franco CFA (moeda oeste-africana cuja paridade e convertibilidade é garantida pelo Tesouro francês, através do euro).

O fim da presença militar da França no país é outras das exigências, uma vez que consideram que os ataques jihadistas no Burkina Faso são uma consequência e não uma causa da manutenção de uma base francesa no país.

Para a juventude burkinabé, a França deve ainda evoluir na imagem que transmite de aliado indefetível dos "velhos ditadores africanos", após décadas de "Françafrique", ou a "relação incestuosa" entre as duas partes, tal como defendeu em livro o analista político gaulês François Xavier Vershave, no livro intitulado "Françafrique", datado de 1998, em que denuncia a política externa francesa em África.