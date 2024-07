PR guineense anuncia data das legislativas antecipadas para 24 de novembro

Umaro Sissoco Embaló, que falava antes de embarcar no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, de Bissau, disse que assim que regressar da visita a Pequim vai fazer as consultas com as forças políticas e marcar as eleições legislativas.

"Quem não concordar pode recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça", notou Sissoco Embaló.