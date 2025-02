PR guineense realiza visita de Estado à Rússia na quarta-feira

De acordo com a fonte, é a primeira visita de Estado de um Presidente guineense à Rússia.

O ponto alto da visita será um "encontro à porta fechada" que Umaro Sissoco Embaló terá com Vladimir Putin e, de seguida, "as trocas de notas" sobre as áreas de cooperação entre os dois países, adiantou a mesma fonte.

A fonte apontou as a´reas de pesquisa e possi´vel extrac¸a~o de recursos mineiros, no subsolo e no mar guineense, nomeadamente petro´leo, ga´s, fosfatos, bauxite, areia pesada e pesca, como temas das conversac¸o~es entre Umaro Sissoco Embaló e Vladimir Putin.

O Presidente guineense deverá igualmente abordar com Putin a formação de quadros do país na Rússia e a aquisição de equipamento de vigilância e fiscalização marítima, adiantou a mesma fonte.

Desde que é Presidente da Guiné-Bissau, Sissoco Embaló já se deslocou em várias ocasiões à Rússia a convite de Vladimir Putin, com quem manteve no passado dia 23 de janeiro uma "longa conversa telefónica" sobre a situação geopolítica internacional e relações bilaterais.

O Presidente guineense já tinha estado em Moscovo, em maio de 2024, enquanto convidado de Putin nas celebrações do Dia da Vitória.

Embaló esteve também na capital russa em julho de 2023, na cimeira Rússia - África.

Em outubro de 2022, Umaro Sissoco Embaló visitou Moscovo e Kiev, na Ucrânia, na qualidade de presidente em exercício da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), tendo conversado com Putin e Volodymyr Zelensky sobre o fim da guerra que os dois países travam desde fevereiro do mesmo ano.

No passado mês de dezembro, a empresa russa Russal, concedeu 70 bolsas de estudo para jovens guineenses para se formarem em Moscovo em diversas áreas ligadas aos Recursos Naturais.

A Russal, que vai explorar a mina de bauxite no leste da Guiné-Bissau, também manifestou interesse em ajudar o país africano a construir uma linha de caminhos-de-ferro e ainda um porto na localidade de Buba, no sul.

O serviço de imprensa do Kremlin declarou hoje que a agenda do encontro entre Putin e Sissoco Embaló incluirá discussões sobre as perspetivas de desenvolvimento da cooperação entre a Rússia e a Guiné-Bissau em várias áreas, bem como a abordagem de questões atuais da agenda internacional e regional.

Na notícia sobre a visita de Estado do Presidente guineense, a agência russa TASS sublinha que os dois países "mantêm uma comunicação regular", lembrando a conversa telefónica mantida entre Putin e Sissoco Embaló em janeiro, a visita realizada por este em 09 de maio de 2024 à Rússia para conversações com o líder russo e as deslocações que fez em 2022 e 2023.

