PR moçambicano assina em 05 de março acordo com partidos para reformas estatais

"Hoje chegamos ao consenso em 100% em relação àquilo que é o conteúdo do documento. Chegando ao consenso em 100%, nós passamos para a fase seguinte que foi da marcação de data e nisto chegámos a conclusão que era melhor marcar o dia 05 de março para a assinatura", declarou o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, após mais uma sessão de diálogo com os partidos políticos visando colocar fim à crise pós-eleitoral no país.

Para além dos partidos com assento parlamentar, nomeadamente o Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), bem como o extraparlamentar Nova Democracia, o diálogo contou hoje com a presença de formações partidárias com representação nas assembleias provinciais e municipais que, disse Chapo, "familiarizaram-se com o documento".

O acordo, adiantou o Presidente de Moçambique, vai ser assinado no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, na capital do país, às 15:00 locais (menos duas horas de Lisboa).

O Presidente moçambicano tinha admitido, em 19 de fevereiro, a possibilidade de uma revisão constitucional, no âmbito do diálogo para o fim da crise pós-eleitoral no país, e a inclusão no diálogo de pelo menos mais quatro partidos que compõem as assembleias provinciais.

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais de 09 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo.

Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e de outros problemas sociais.

Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, e cerca de 3.500 ficaram feridas durante os protestos, de acordo com a plataforma eleitoral Decide, organização não-governamental que acompanha os processos eleitorais.

O Governo moçambicano confirmou pelo menos 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias, durante as manifestações.