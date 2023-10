PR moçambicano pede que recrutados pelos terroristas abandonem as matas

"Eu quero pedir àqueles outros que estão lá do outro lado, obrigados, foram recrutados, compulsivamente levados, na primeira oportunidade venham", disse Filipe Nyusi, durante a inauguração do porto e aeródromo de Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

O estadista moçambicano garantiu que os arrependidos têm sido bem recebidos na comunidade, referindo que não recebeu nenhuma queixa das pessoas que regressaram das matas desvinculando-se dos grupos insurgentes.

Filipe Nyusi destacou ainda que a boa convivência com os regressados faz parte da cultura de reconciliação dos moçambicanos, acrescentando que a aliança com grupos armados não compensa.

"Abandonem as matas e vamos desenvolver Cabo Delgado", apelou o Presidente.

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos a insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

No terreno combatem o terrorismo - em ataques que se verificam desde outubro de 2017 e que condicionam o avanço de projetos de produção de gás natural na região - as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O conflito no norte de Moçambique já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, enquanto o Presidente moçambicano admitiu recentemente "mais de 2.000" vítimas mortais.