PR moçambicano publica nota de pesar por morte de antigo primeiro-ministro Mário Machungo

"Tomámos conhecimento, com grande pesar, da notícia do falecimento, esta manhã", do antigo primeiro-ministro, refere o chefe de Estado.

A nota esclarece que Machungo foi vítima de doença prolongada e que morreu hoje no Hospital da Luz, em Lisboa, onde tinha sido internado de urgência em 02 de fevereiro.

Mário Machungo nasceu em 01 de dezembro de 1940 na cidade da Maxixe, província de Inhambane, "tendo exercido importantes cargos no Estado e governos de Moçambique, desde os primeiros anos da independência nacional", acrescenta a nota.

Desatacou-se no cargo de primeiro-ministro de Moçambique, entre 1986 e 1994.

O comunicado remete para mais tarde pormenores sobre as cerimónias fúnebres.