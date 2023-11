PR moçambicano quer Serviço Cívico sustentável e a financiar Defesa

"Queremos um Serviço Cívico sustentável, cada vez mais capaz de gerar renda para apoiar o setor da Defesa, fazendo o aproveitamento máximo das várias iniciativas que o Governo tem vindo a promover. O Serviço Cívico deve explorar as diferentes áreas de rendimento, como a agricultura, pesca, pecuária, mineração, construção, entre outras, aliviando o setor da dependência em relação ao Orçamento do Estado ou complementando as dotações deste", afirmou Nyusi, ao intervir, em Maputo, na abertura do XXIV Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional.

"Deste Conselho Coordenador esperamos igualmente a tomada de decisões que tornem o Serviço Cívico de Moçambique mais atuante, afirmando-se como a face mais visível no setor da Defesa. Isso deverá ser feito através da exploração da sua capacidade presente, exibindo a sua capacidade de participar na reconstrução nacional de infraestruturas destruídas pelos terroristas e por intempéries à escala nacional", acrescentou.

O Serviço Cívico foi criado em 2009 e consiste no exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, cultural e económico "em substituição ou complemento do serviço militar para todos os cidadãos não sujeitos a deveres militares", envolvendo cidadãos nacionais com idades de 18 a 35 anos, não vinculados a deveres militares, mas "sujeitos à prestação" desse serviço.

"São considerados não vinculados a deveres militares os cidadãos que não foram convocados ao cumprimento do serviço militar e se mantêm sujeitos a prestação do Serviço Cívico e ao cumprimento das obrigações dele decorrente", refere a legislação em vigor.

Na sua intervenção na abertura Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, que vai definir as prioridades de atuação para o próximo ano, o chefe de Estado pediu medidas para a "salvaguarda" dos recursos das Forças Armadas, "bem como de todo o investimento público e privado, nacional e estrangeiro, implantado em todo o território nacional".

"A manutenção e conservação dos meios e equipamentos é outro aspeto crucial e deve ser a cultura no setor da Defesa, porquanto aumenta o tempo de vida útil e operacionalidade dos meios e equipamentos, valorizando o investimento feito com muito esforço e sacrifício (...) Assim, queremos encorajar-vos a apostar na capacitação regular dos quadros que gerem o património do setor da Defesa, para que se garanta não somente a aquisição, mas também a manutenção do património e equipamento, condição para sua durabilidade e operacionalidade", acrescentou.

O Presidente defendeu igualmente que esta reunião do Conselho Coordenador "não só deve passar em revista aquilo que foram as ações" realizadas em 2023, mas "deverá igualmente imprimir mudanças na forma de fazer e construir as abordagens de Defesa Nacional".

"É nessa perspetiva que esperamos que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique sejam mais produtivas na sua forma de atuação, apostem em debates que conduzam a transformações positivas na nossa instituição militar, se necessário, introduzindo reformas que concorram para a sua cada vez maior profissionalização", concluiu.