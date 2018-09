Partilhar o artigo PR moçambicano satisfeito com "resposta favorável" a convite para visita papal Imprimir o artigo PR moçambicano satisfeito com "resposta favorável" a convite para visita papal Enviar por email o artigo PR moçambicano satisfeito com "resposta favorável" a convite para visita papal Aumentar a fonte do artigo PR moçambicano satisfeito com "resposta favorável" a convite para visita papal Diminuir a fonte do artigo PR moçambicano satisfeito com "resposta favorável" a convite para visita papal Ouvir o artigo PR moçambicano satisfeito com "resposta favorável" a convite para visita papal

Tópicos:

Vaticano Católico,