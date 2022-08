PR português antecipa "sucesso" de cimeira com Moçambique

Trata-se de uma "cimeira que antes mesmo de ocorrer não é difícil prognosticar que vai ser um sucesso. E isso é bom, um sucesso nas relações entre Portugal e Moçambique é muito bom", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma reunião bilateral com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

"Falámos do combate ao terrorismo, dos passos dados positivos nesse domínio e vai haver uma cimeira dos dois países, o primeiro-ministro de Portugal, acompanhado do MNE, estará em Moçambique", disse, referindo-se ao encontro.

Nessa reunião, será discutida a "cooperação, não apenas a militar", mas a "cooperação económica, a cooperação social e a cooperação política", num período que "coincide com a Facim [Feira Internacional de Maputo], a grande feira da economia moçambicana", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Os dois chefes de Estado estão em Luanda para as cerimónias fúnebres oficiais do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e Marcelo Rebelo de Sousa teve, disse, uma "tarde muito frutuosa" em encontros bilaterais, que incluíram ainda os Presidentes de Cabo Verde, José Maria Neves, e de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova.

"[Sobre Moçambique] estamos permanentemente informados, já não estava com o Presidente Nyusi e foi bom saber os avanços verificados no combate ao terrorismo, crescimento do PIB e inflação menos grave do que se temia", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.