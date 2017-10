PR são-tomense considera "triste tragédia" incêndios em Portugal

Lusa17 Out, 2017, 12:39 | Mundo

"É com profunda dor e consternação que tomei conhecimento do fatídico incêndio que tem assolado várias localidades de Portugal e que tem causado mortes a dezenas de pessoas", escreveu Evaristo Carvalho, que expressou em nome próprio e em nome do povo são-tomense "as mais profundas condolências por essa triste tragédia".

O chefe de Estado são-tomense endereçou também "votos de grande pesar, de solidariedade e muita coragem neste momento de dor e de luto".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos, 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios, e decretou três dias de luto nacional entre hoje e quinta-feira.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.