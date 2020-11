PR sul-africano diz que 30,8% de desemprego mostra "retoma" da atividade económica

"As estatísticas são verdadeiras, são chocantes, mas ao mesmo tempo realistas, e se analisarmos o relatório verificamos que há alguns brotos verdes a emergirem, em que cerca de 543.000 empregos foram já criados nos setores formal e informal", disse Cyril Ramaphosa.

O chefe de Estado sul-africano, que respondia a perguntas do parlamento através de videoconferência, adiantou que no relatório do instituto oficial de estatísticas da economia hoje divulgado, é possível "já ver a retoma da atividade económica e que há postos de trabalho a serem criados" no país.

"Vimos 2 milhões de pessoas ficarem desempregadas, porque os despedimentos têm sido uma constante, mas é um número que será compensado e iremos ver mais brotos verdes a emergir", declarou o Presidente da República.

Os dados oficiais do Governo sul-africano indicam que no período entre julho e setembro, quando a África do Sul começou a melhorar a curva de contágios pelo novo coronavírus e iniciou a reabertura da economia, havia quase 15 milhões de sul-africanos sem emprego na economia mais industrializada de África, que está em recessão desde o ano passado.

O problema do desemprego é ainda maior se for levada em consideração a taxa `alargada`, isto é, a que inclui o número de pessoas que não estava ativamente à procura de um emprego, o que elevaria a percentagem de desempregados para 43,1%, segundo a autoridade de estatística oficial.

A África do Sul tem registados 742.394 casos de infeção por covid-19, que levaram à morte de mais de 20 mil pessoas, tendo quase 686.500 recuperado da doença respiratória.

Questionado pelo líder do Aliança Democrática (DA, na sigla em inglês), principal partido da oposição, se considerava correto o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ter recebido "luvas" através do seu então tesoureiro e atual ministro da Saúde, Zweli Mkhize, de uma subsidiária da estatal ferroviária de passageiros da África do Sul (PRASA, na sigla em inglês), Ramaphosa declarou: "O assunto está a ser atendido e o ex-tesoureiro do Congresso Nacional Africano, Dr. Mkhize, emitiu um comunicado nesse sentido".

"A questão de princípio, se se trata ou não de boa prática para beneficiários de contratos do Estado financiarem partidos políticos, é uma questão que temos de analisar para averiguar o que de facto aconteceu sobre estas alegações", adiantou.

"Iremos esclarecer este assunto por forma a que aqueles que interagem com o partido governante estejam cientes dos princípios que devem ser respeitados", declarou Ramaphosa.