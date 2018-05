PR sul-coreano chega a Tóquio para cimeira com China, Japão e Coreia do Sul

Lusa09 Mai, 2018, 08:38 | Mundo

Vão participar na cimeira de hoje o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro chinês, Li Kegiang.

As autoridades japonesas consideraram que esta reunião acontece num momento crucial, depois da histórica cimeira intercoreana e antes do encontro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, para debater a desnuclearização da península, que deverá realizar-se em meados de junho, em Singapura.

A cimeira de hoje é a sétima entre os três vizinhos do nordeste asiático desde que as reuniões trilaterais foram criadas em 2008, mas é a primeira desde 2015.

A reunião de hoje surge também poucos dias depois da visita-surpresa de Kim Jong-un à cidade portuária de Dalian, no norte da China, onde se encontrou com o Presidente chinês, Xi Jinping.

De acordo com os observadores, Shinzo Abe e o primeiro-ministro chinês esperam que o líder sul-coreano os ponha a par do que foi discutido e acordado na histórica reunião intercorena de 27 de abril, em que os dois líderes concordaram trabalhar em prol da reconciliação, mas onde não foi firmado nenhum acordo tangível sobre a desnuclearização do regime norte-coreano.

Os analistas consideram ainda que o Japão procura, nesta reunião, melhorar as relações de amizade e cooperação com a China e a Coreia do Sul, de modo a que as suas pretensões estejam representadas num possível acordo que os líderes (chineses, sul-coreanos ou norte-americanos) façam com Kim Jong-un.

As autoridades nipónicas esperam que desta reunião possa sair uma declaração conjunta que defenda o abandono irreversível do armamento nuclear pela Coreia do Norte, o regresso dos cidadãos japoneses sequestrados pelo regime norte-coreano há décadas e a promoção de um acordo de livre comércio entre os três países.

Persistem, contudo, as divergências sobre como se deve proceder ao desarmamento nuclear norte-coreano.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Kong Xuanyou, afirmou na sexta-feira que a cimeira de hoje vai centrar-se na cooperação entre os três países envolvidos e não em Pyongyang.

Os três vizinhos do nordeste da Ásia estão intimamente ligados em termos económicos. Contudo, o sentimento anti-Japão permanece bem vivo entre alguns cidadãos chineses e sul-coreanos, devido a disputas territoriais que remontam ao período da colonização da península coreana e à invasão da China na primeira metade do século XX, por parte do Japão.