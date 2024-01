PR timorense afirma que morte de ministro da Justiça é "perda grande" para país

"Tive algumas reuniões de trabalho com o ministro Amândio, sempre atencioso e procurava resolver todas as questões que lhe chegavam às mãos. Muito triste. Perda grande para Timor-Leste", afirmou José Ramos-Horta, numa mensagem nas redes sociais.

O ministro da Justiça timorense morreu de doença súbita, no sábado, no Hospital Nacional Guido Valadares, para onde foi transferido depois de ser sentido mal no aeroporto, quando esperava a chegada do primeiro-ministro, Xanana Gusmão, proveniente da Suíça.

José Ramos-Horta viajou no sábado para visitas ao Vaticano, a França e ao Reino Unido, devendo reunir-se durante o dia com o papa Francisco na Basílica de Roma.

O funeral do ministro Amândio de Sá Benevides realiza-se em Díli, com missa solene no cemitério de Becusse. Antes, será prestada homenagem ao falecido na sede do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).