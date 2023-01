PR timorense inclinado a marcar legislativas para maio

"Lendo e estudando precedentes e que tenho à minha frente, uma primeira inclinação é para a realização das eleições em maio de 2023. As últimas eleições decorreram em 12 de maio de 2018 e cada legislatura só pode ter cinco anos de existência", disse José Ramos-Horta, em declarações à Lusa.

O chefe de Estado explicou que, independentemente disso e da decisão final lhe caber a si, vai "cumprir escrupulosamente" as práticas, e que nesse sentido começa este mês a ouvir as forças políticas com assento parlamentar e outras "que têm tido grande contributo para o debate nacional".

Cumprindo-se o calendário de que a eleição tem que ser convocada 90 dias antes da sua realização, Ramos-Horta explicou que isso apontaria a um anúncio da data do voto "para a segunda metade de fevereiro".

"Vou começar já a ouvir os partidos políticos", disse.