PR timorense lembra resistência, pede união e critica os que "procuram cadeiras"

Lusa20 Nov, 2017, 06:50 | Mundo

"Nós não procurávamos cadeiras, não derrubávamos irmãos para ocupar cadeiras. Naquele tempo, nós que servíamos o país e o povo sabíamos que a recompensa podia ser a prisão, ou perder a vida", disse Francisco Guterres Lu-Olo.

"Resistimos e ganhámos porque demos as mãos, entre irmãos, para servir o país. Os combatentes e o povo protegeram-se mutuamente. Foi assim que vencemos e foi assim que as Falintil [Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste] e o povo elevaram bem alto a nossa identidade timorense", afirmou.

Lu-Olo falava na abertura de um seminário sobre direitos humanos e a missão das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), organizado em conjunto com a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, o comando das F-FDTL, o Ministério da Defesa e Segurança e a Casa Militar da Presidência da República.

O discurso, numa altura de grande tensão política em Timor-Leste, foi feito na mesma altura em que, no Parlamento Nacional, a oposição maioritária apresentava uma moção de censura ao Governo cuja aprovação implica a demissão do Governo, cabendo a Lu-Olo decidir se opta por nova solução governativa no atual cenário parlamentar ou por eleições antecipadas.

"Acredito que os timorenses podem voltar a dar as mãos uns aos outros, para vencermos juntos o desafio do desenvolvimento e da eliminação da pobreza. Esta tem der ser a prioridade número um no nosso país", disse Lu-Olo.

"Acredito que, depois de restaurarmos a independência, somos capazes de reforçar o espírito nacionalista e a unidade para vencermos os combates da paz, como fomos capazes de vencer as batalhas da libertação", considerou.

Na sua intervenção, Lu-Olo lembrou que também o êxito das F-FDTL depende da sua capacidade de "transmitir às novas gerações aquele segredo: a unidade do povo e dos militares que faz a diferença entre o êxito contra o falhanço".

"Os militares existem para proteger o povo, incluindo garantir e promover os Direitos Humanos dos cidadãos, para juntos realizarmos a sociedade estável e harmoniosa por que lutámos até vencermos", disse.

Apelando aos militares timorenses para que "elevem bem alto o espírito nacionalista e o amor ao país", o chefe de Estado recordou que os timorenses lutaram, durante quase 25 anos, "para impor (...) o respeito pela dignidade e pelos Direitos Humanos dos timorenses" que foi "uma conquista da luta e do povo".

"No caso das Falintil-FDTL, a própria história da instituição testemunha o amor do povo pela paz e a democracia: as Falintil foram uma força de guerrilha, que após a restauração da independência aceitou ser tutelada por civis democraticamente eleitos, transformando-se em F-FDTL", recordou.

O também comandante supremo das forças de defesa disse que as F-FDTL devem desenvolver e aprofundar as "suas capacidades operacionais para assistirem as necessidades do país em tarefas de desenvolvimento e, também, para aprofundarem as suas contribuições para a integração harmoniosa do país na comunidade internacional, a nível regional e mundial".

Neste âmbito, a "engenharia militar e outras especialidades das Forças podem e devem ter um papel de relevo no apoio a projetos de desenvolvimento regional e local, dentro do país, quando o governo o solicitar".

"O êxito no desempenho das vossas missões depende da disciplina e também do aprofundamento da preparação profissional e técnica dos militares. O respeito dos Direitos Humanos pelos militares é uma questão de disciplina e de profissionalismo", afirmou.

Lu-Olo referiu-se ainda ao facto positivo das F-FDTL reunirem efetivos de várias gerações, com alguns que ainda lutaram com as Falintil, o braço armado da resistência timorense à ocupação indonésia e outros que "jovens que tiveram a felicidade de chegar à vida adulta na terra libertada de Timor-Leste".

"O trabalho conjunto de gerações diferentes dá força às F-FDTL. A ligação das gerações de militares da Resistência com gerações jovens aumenta a coesão da sociedade e reforça a nossa identidade de timorenses", afirmou.