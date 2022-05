PR timorense vai condecorar cinco assessores portugueses

As condecorações, com a Ordem da Liberdade, vão ser entregues num jantar de "despedida e reconhecimento da contribuição dos funcionários públicos e contratados da Presidência da República", oferecido por Francisco Guterres Lú-Olo no Palácio Nobre de Lahane.

Na mesma ocasião será ainda condecorado o padre jesuíta João Felgueiras, que cumpre no próximo mês 101 anos e que viveu mais de metade da vida em Timor-Leste.

Fonte da Presidência confirmou que Felgueiras receberá o Colar da Ordem de Timor-Leste, depois de anteriormente ter recebido a insígnia da mesma condecoração.

Os três condecorados da Presidência da República são Jorge Gonçalves, assessor jurídico internacional, Jorge Graça, assessor internacional para a Casa Militar da Presidência da República, e Clarisse Silva, consultora do serviço de tradução da Casa Civil.

Serão ainda condecoradas Teresa Coelho, assessora do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), que está a trabalhar em Timor-Leste há dez anos e que teve um papel crucial na criação do sistema de segurança social do país, e Ana Mónica Carvalho, assessora jurídica no Parlamento Nacional, onde está destacada há vários anos.