PR turco quer colocar país entre 10 maiores exportadores mundiais

"Eu gostaria de expressar aqui com muito orgulho e prazer que em 2022 as nossas exportações aumentaram 12,9% e chegaram a 254,2 mil milhões de dólares", disse Recep Tayyip Erdogan à Assembleia de Exportadores Turcos.

"Este valor é o recorde da história da nossa República", acrescentou o Presidente, sem mencionar o aumento simultâneo do custo das importações causado pela queda da moeda nacional.

De acordo com os dados mais recentes do instituto de estatísticas turco TÜIK, nos primeiros nove meses de 2022 as importações totalizaram um volume de 271,2 mil milhões de dólares, mais 40,4% do que no mesmo período do ano anterior.

Simultaneamente, as exportações totalizaram 188,1 mil milhões de dólares entre janeiro e setembro do ano passado, com um aumento homólogo de 17%, claramente inferior ao das compras.

Entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, a lira turca desvalorizou 60% em relação ao dólar norte-americano.

Perante os representantes das empresas exportadoras, Erdogan pediu apoio para concretizar o seu "próximo objetivo, que é tornar a Turquia um dos 10 maiores países exportadores do mundo".

Na lista dos maiores exportadores mundiais para 2021 elaborada pelas Nações Unidas com base no volume de vendas em dólares, a Turquia ocupa a 27ª posição.

E de acordo com cálculos publicados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2022, a economia turca é a vigésima primeira do planeta.