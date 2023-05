Prado Salmon. Morreu o oficial boliviano que capturou Che Guevara

Desde abril que o estado de saúde de Gary Prado Salmon se tinha deteriorado e estava atualmente internado. Morreu em Santa Cruz, no sul da Bolívia, junto da família. Um dos descendentes afirmou que o general “deixa um legado de amor, honestidade e coragem. Era uma pessoa extraordinária”.O revolucionário foi executado no dia seguinte pelo exército boliviano.No mesmo ano, o Congresso boliviano promoveu Padro Salmon à categoria de herói nacional, por ter defendido o país contra o que, o governo militar de direita, apelidava de “invasão estrangeira subversiva”.O general Prado Salmon liderou ostreinados pelos Estados Unidos numa região remota na selva onde o grupo de Che Guevara, inicialmente com cerca de 120 elementos, se tinha reduzido a apenas 22.

Na altura, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava no auge e Washington estava preocupada com a influência comunista na América Latina, incluindo as atividades de Che Guevara.

Em 1981, o general foi alvo de um tiro acidental na coluna e, desde então, movimentava-se numa cadeira de rodas. Prado Salmon abandonou a vida militar em 198, antes disso escreveu o livro sobre o seu triunfo de 1967, intitulado “Como capturei Che”.

Segundo o filho, para Prado Salmon capturar Che Guevara não foi a coisa mais importante que fez na sua vida. E realçou o papel do progenitor no facto de as Forças Armadas da Bolívia se tornarem uma instituição democrática que respeita as leis e a Constituição.











Che Guevara tinha deixado Cuba após o triunfo da revolução de 1959, para liderar movimentos de guerrilha noutros países. Foi um aliado fundamental do histórico líder cubano Fidel Castro e tornou-se um herói para os comunistas de todo o mundo., onde foi novamente enterrado. O oficial boliviano que matou Che a tiro foi Mario Terán, que morreu em 2022.