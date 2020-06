Praga de gafanhotos alarma a América do Sul

Apesar de não serem uma ameaça para os humanos, as pragas de gafanhotos podem ser catastróficas para campos de cultivo. O problema é bem conhecido na Argentina desde os anos 50, em que o poder político teve de atuar para terminar com a praga de animais no país. Apesar de terem desaparecido, retornaram, e desde 2015, é a terceira vez que existe uma invasão de gafanhotos na Argentina.



“Faz cinco anos que nos encontramos em estado de emergência na Argentina, Bolívia e Paraguai. A diferença é que agora a praga está a avançar para o leste da Argentina. Faz 73 anos que não chegava à província de Corrientes e por isso também há alertas no Brasil e no Paraguai. Como estão a avançar 150 quilómetros por dia, podem cruzar em breve as fronteiras mais próximas”.



Esta é a explicação de Héctor Medina, coordenador do Programa Nacional de Gafanhotos, o gabinete argentino de saúde e qualidade animal. O avanço dos gafanhotos é feito durante o dia, e assenta ao fim da tarde, durante a noite. Quando as temperaturas são baixas ou chove, a onda não levanta voo e muitos especialistas acreditam que a praga não vai avançar para Buenos Aires por causa da chegada do inverno.



No entanto, nada impede os animais de avançarem para o Brasil e por isso, as autoridades argentinas estão em contacto com as brasileiras. No entanto, conseguir antecipar a direção que a praga leva é muito difícil.



“Desde quarta-feira que estamos a tentar perceber qual o local exato para onde está a avançar a praga. Para onde irão e quanto vão avançar, dependerá da direção e da intensidade do vento”, explicou Medina.



O Brasil mostra preocupação. Apesar de ainda não haver estragos, pragas de gafanhotos, quando escolhem campos de cultivo, podem destruir os mesmos numa questão de horas. O sul do Brasil teme o aparecimento dos animais mas uma frente fria não os tem deixado avançar.



“O clima é o fator determinante. Como é esperada chuva e uma descida das temperaturas nos próximos dias, a tendência é para o problema não piorar. No entanto, existe sempre um risco e estamos atentos”, explicou o chefe do departamento sanitário do Departamento de Agricultura do Brasil.



O medo é que a praga destrua campos de cultivo numa zona do Brasil que vive da agricultura, do cultivo de arroz e soja. “Se a praga chegar a Rio Grande do Sul vai ser uma desgraça. Comem tudo, deixam apenas os caules”.



A preocupação vai em crescendo e já foram tomadas medidas para a possível chegada destes gafanhotos, tendo sido criada uma rede de cooperação entre as autoridades brasileiras e argentinas. Aqueles que não têm acesso às autoridades estão em grupos informais do whatsapp para entrar em contacto com os negociantes da zona e sindicatos rurais para tentar minimizar estragos.