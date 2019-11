Praga. Milhares de checos nas ruas contra o primeiro-ministro

Antigo comunista, o chefe de governo populista, Andrej Babis, enfrenta uma série de acusações de corrupção e um inquérito da Comissão Europeia sobre um eventual conflito de interesses relacionado com a sua `holding`, que reúne empresas agrícolas, de media e do setor químico. O primeiro-ministro rejeita as acusações.

Babis é também identificado como agente nos dossiers secretos da polícia dos anos 1980, o que ele também desmentiu. O seu governo de coligação minoritário é apoiado no parlamento pelo partido comunista.

"Mais de 200.000 pessoas" participam na manifestação "enquanto outras continuam a afluir" ao parque Letna, no centro de Praga, indicou a polícia checa através da rede social Twitter.

A manifestação é organizada pelo movimento Um Milhão de Momentos pela Democracia, que apelou ao primeiro-ministro para encontrar uma solução para os seus conflitos de interesses ou retirar-se.

A concentração de protesto realiza-se na véspera do 30.º aniversário da Revolução de Veludo, quando manifestações sem precedentes e uma greve geral acabaram com quatro décadas de totalitarismo imposto pela União Soviética no que era então a Checoslováquia.

Em junho, cerca de 250.000 pessoas concentraram-se em Praga pedindo a saída Babis na maior manifestação organizada desde a Revolução de Veludo.