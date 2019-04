Pré-candidato à presidência dos EUA Bernie Sanders diz que Governo de Israel é racista

Lusa23 Abr, 2019, 07:47 / atualizado em 23 Abr, 2019, 08:08 | Mundo

O objetivo dos Estados Unidos no Oriente Médio deve ser o de unir as pessoas. "Não apenas de apoiar um país, que agora é dirigido por um, ouso dizer, Governo racista de direita".



Sanders disse em New Hampshire que acreditava que os Estados Unidos deveriam "lidar com o Médio Oriente numa base de igualdade de condições".



O senador de Vermont sublinhou que "não é anti-Israel", mas sente que Netanyahu é "um político de direita" que está tratar o povo palestiniano de forma "extremamente injusta".



Sanders acrescentou, contudo, que é "100% pró-Israel" e que o país tem "todo o direito do mundo para existir em paz e segurança e não estar sujeito a ataques terroristas".



Nas últimas eleições, em 2016, Bernie Sanders concorreu nas primárias do Partido Democrata e perdeu a nomeação para Hillary Clinton que, por sua vez, acabou derrotada pelo candidato republicano e atual Presidente, Donald Trump.