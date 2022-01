Preços das casas australianas aumentam 22% em 2021

"Nos últimos meses de 2021, os valores de casa registaram o ritmo de crescimento anual mais rápido desde o final dos anos 80, numa altura em que os salários e os rendimentos das famílias estavam em alta", disse o estudo da consultoria CoreLogic.



Só em dezembro do ano passado, os preços das casas - cuja média é de 510.987 euros - subiram 1% a nível nacional.



Em contraste, desde outubro de 2020, a dinâmica dos preços tinha abrandado nos mercados imobiliários de Sydney e Melbourne, as cidades mais populosas da Austrália e onde no mês passado se registou, respetivamente, um crescimento de 0,3% e uma queda de 0,1%, de acordo com o relatório.



As razões para o abrandamento nestas duas cidades costeiras são atribuídas aos obstáculos enfrentados pelos compradores na realização de depósitos, ao baixo crescimento dos rendimentos e a um aumento da oferta.



Outras causas citadas pela consultoria australiana são as fracas tendências demográficas, num contexto em que o país deixou de receber imigrantes devido ao encerramento das suas fronteiras durante a pandemia.



"Com a reabertura das fronteiras internacionais, é provável que a procura de aluguer seja o principal beneficiário, em vez da procura de casas, especialmente nos distritos de aluguer de interiores populares entre estudantes e estrangeiros", segundo o CoreLogic.