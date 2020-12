Premiados com Norte-Sul com mensagem de esperança para defensores de direitos humanos

Na cerimónia de entrega do galardão na Assembleia da República, a ativista tunisina pelos direitos das mulheres Nabila Hamza disse acreditar "nas pequenas ações, nas pequenas revoluções", enquanto o presidente da Câmara de Palermo, Leoluca Orlando, com trabalho feito ao nível da integração dos migrantes, garantiu que "a mudança é possível".

A socióloga e especialista em assuntos de género e desenvolvimento social assinalou a "boa nova" que constitui "no mundo inteiro uma vaga de mobilização sem precedentes" com "as mulheres (...) à frente de várias manifestações para a igualdade de direitos, paridade, a despenalização do aborto, a proteção das vítimas de violência sexista, mas também a democracia e os direitos humanos".

Nabila Hamza sublinhou que aquelas mulheres, na "Argélia, Líbano, Iraque, Chile, Polónia", lutam pelos seus direitos, mas também para mudar as realidades políticas para todos.

A premiada recordou que a crise devido à pandemia da covid-19 - que fez sentir os seus efeitos na cerimónia na Assembleia da República, com participações por vídeo - "revelou toda uma série de desigualdades, de género e também das relações de género", exemplificando com o aumento da violência doméstica.

E considerou que "seria ingénuo pensar que após esta crise o mundo poderá continuar como se nada tivesse acontecido".

"Temos uma necessidade urgente de renovar os conceitos (...) repensar o papel do Estado (...) rever sistemas económicos, conceitos como a segurança, o sistema de saúde, a divisão do trabalho", defendeu a líder do programa "Diálogo Med para Direitos e Igualdade", galardoada também pela sua contribuição para a melhoria do Direito de família na Tunísia.

O autarca italiano, premiado pelos "seus esforços para apoiar a integração dos migrantes e o reforço dos direitos humanos e do Estado de Direito a nível local", disse que em Palermo foram replicados os princípios do Conselho da Europa de uma globalização dos direitos humanos.

"Os direitos primários relacionados com paz, saúde, liberdade, não ter fome, poder falar ou são garantidos a todos e em todo o lugar ou não estão garantidos para ninguém", considerou Leoluca Orlando, que interveio por videoconferência.

"Todos aqueles que vivem em Palermo são palermitanos, poderão não ter ainda estatuto legal de residência, poderão não ter cidadania ou passaporte italiano, mas todos têm o direito de aceder aos serviços oferecidos ou prestados pelo município aos seus cidadãos, independentemente do seu estatuto jurídico", declarou.

Leoluca Orlando assinalou ainda que a "experiência de Palermo não é única", lembrando a construção, com outros presidentes de câmaras europeias, de "uma rede de cidades seguras", as que são capazes de "tomar conta de todos os seus cidadãos".

"Quando é que a migração deixou de ser um direito a uma vida melhor (...) quando é que se tornou uma concessão ou até um crime? Quando é que a palavra náufrago que durante séculos foi sinónimo de pessoa em dificuldade, de pessoa a carecer de ajuda, se transformou em pessoa perigosa e rejeitada. Como é que é possível que num mundo de total globalização e liberdade de movimento, de bens, capital e dados e hoje também de vírus, os únicos cuja mobilidade é objeto de controlo e limites sejam os seres humanos?", questionou.

O autarca criou em 2015 a "Carta de Palermo" para defender o direito à mobilidade internacional e o "Conselho das Culturas", um órgão consultivo composto por membros eleitos pelos migrantes para dar-lhes voz na política.

Para o presidente do Comité Executivo do Centro Norte-Sul, os dois galardoados são "luzes que iluminam o horizonte (...), estrelas que orientam o navegar coletivo".

Manuel Montobbio agradeceu a Nabila Hamza "por nos lembrar que a solidariedade é de género ou não é" e a Leoluca Orlando "por ter ensinado a ver a pessoa que existe em cada imigrante e mostrar como é possível desenvolver políticas de integração".

O Conselho de Europa é uma organização internacional de promoção dos direitos humanos fundada em 05 de maio de 1949, com 47 Estados-membros, incluindo todos os países da União Europeia.

O prémio do Centro Norte-Sul, criado em Lisboa em 1990, foi entregue hoje pela 25.ª vez no parlamento português.