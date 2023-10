Prémio da Paz entregue a escritor Salman Rushdie

O escritor britânico nasceu na Índia em 1947. Tem 76 anos. Desde o violento ataque que sofreu em 2022 durante uma palestra, o escritor quase não tem aparecido publicamente.



A última vez que Salman Rushdie esteve na feira mais importante do mundo editorial foi em 2015. Salman Rushdie pediu, no sábado, um cessar fogo no Médio Oriente.



Já este domingo, Rushdie lamentou que a paz se aproxime cada vez mais de um mundo de fantasia. No discurso de agradecimento da atribuição do prémio, o escritor britânico recordou os atuais conflitos no mundo.