Prémio Europa é "alerta para a importância de apoiar criadores de teatro em Portugal"

"O teatro português não tem falta de fôlego, precisa é de mais condições. [Este prémio] É uma chamada de atenção aos poderes políticos para a importância que o teatro português pode ter na relação de Portugal com o mundo. É também um alerta para a importância de apoiar e promover os criadores de teatro em Portugal", afirmou o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em declarações à agência Lusa.

Em São Petersburgo, Tiago Rodrigues tem "tido a oportunidade de ouvir muitos profissionais do teatro discutir" o seu trabalho, e vai apresentar as peças "Burning the Flag (work in progress)", "By Heart" e "Sopro", três projetos próprios, que estarão em cena até 17 de novembro.

Ao mesmo tempo, o criador português tem a peça "Sopro" a decorrer no Theatre de la Bastille, em Paris, até dia 08 de dezembro - interrompida apenas durante alguns dias para a apresentação na cidade russa.

Tiago Rodrigues considera que esta peça, apresentada agora no âmbito do Festival de Outono - e que foi estreada no Festival de Avignon em 2017 -, tem sido "muito bem recebida" (estando já completamente esgotada), mostrando que "há procura para o teatro português" na capital francesa.

A peça "Sopro" está a ser representada em português, com legendas em francês, uma escolha do autor que foi aceite pelo Festival. "Muitas vezes, os espetáculos que eu crio, quando são apresentados no estrangeiro, são falados noutras línguas. Neste caso, é um espetáculo que trata muito da memória e dos bastidores do teatro português. Fala da relação entre texto e teatro, uma relação que passa pela palavra em português", disse.

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II mantém uma relação "estreita" com Paris e com França, não só devido às suas atuações, mas também como "um exemplo" na relação entre o teatro e a sociedade.

"[Paris] É a cidade, fora de Portugal, onde tenho apresentado mais trabalho e uma das cidades onde trabalhei mais tempo. É um exemplo do que ainda podemos conquistar na relação do teatro com a sociedade em Portugal. Se, por um lado, a França é um país que me tem acolhido e apoiado fortemente enquanto artista, também é um país onde tenho aprendido muito sobre como o teatro se pode aproximar ainda mais das pessoas e se tornar central na sociedade", referiu o encenador.

Tiago Rodrigues voltará a Paris já no dia 05 de dezembro, também no âmbito do Festival de Outono, com a peça "By Heart" numa apresentação única que acontecerá no "Espace 1789", em Saint-Ouen, nos arredores da capital. Esta peça também já está esgotada.

"Sopro" vai regressar a cena, no Teatro Nacional D. Maria, em Lisboa, no próximo dia 12 de janeiro.