Prémio Sakharov atribuído à oposição na Bielorrússia

O anúncio foi feito esta quinta-feira por David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu. “Têm do seu lado algo que a força brutal não poderá jamais vencer: a verdade. Não abandonem o vosso combate. Nós estamos do vosso lado”, escreveu Sassoli num tweet.



It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.



They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.



Do not give up on your fight. We are by your side.