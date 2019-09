Prémio Václav Havel 2019 atribuído ao uigure Ilham Tohti e a jovens dos Balcãs

Lusa30 Set, 2019, 16:11 | Mundo

"Este ano, o júri do prémio dos direitos humanos Václav Havel decidiu atribuir o prémio a dois laureados: ao senhor Ilham Tohti e à Iniciativa dos jovens para os direitos humanos", anunciou a presidente da Assembleia parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Liliane Maury Pasquier, no hemiciclo da organização pan-europeia de defesa dos direitos humanos e da democracia, sediada em Estrasburgo.

"O seu envolvimento em favor dos direitos humanos é exemplar. Ao não hesitarem em assumir causas que não são unânimes na sociedade, transmitem a mensagem do diálogo e do respeito", acrescentou a deputada suíça.

Também sugerido por membros do Congresso norte-americano para receber o prémio Nobel da Paz, Ilham Tohti um economista chinês de origem uigur, a minoria étnica turcófona, foi condenado em 2015 pela justiça chinesa a prisão perpétua por separatismo.

Os uigures, de religião muçulmana, são maioritários no Xinjiang, uma vasta região do nordeste da China. A sua pré-seleção no final de agosto para receber o prémio Václav Havel motivou fortes protestos de Pequim, que acusou o Conselho da Europa de "apoiar o terrorismo".

"Este prémio recompensa uma pessoa, mas ao fazê-lo reconhece todos os que são reprimidos, porque é todo o povo uigur que se vira para vós e pede a vossa ajuda", declarou no hemiciclo de Estrasburgo Enver Can, da Fundação Ilham Tohti.

"Esta decisão vai sem dúvida contribuir para a sua sobrevivência atrás das grades e fornece ao povo uigur a ocasião para prosseguir a luta contra esta opressão", acrescentou.

A Iniciativa dos Jovens para os Direitos Humanos, criada em 2003, "compromete-se na promoção da reconciliação ao estabelecer contactos entre os jovens dos Balcãs, de diferentes grupos étnicos, regiões do país", para impedir "o ressurgimento do conflito étnico que devastou a região durante tantos anos", considerou o Conselho da Europa.

"A cooperação regional nos Balcãs ainda permanece ameaçada pelo ódio, pela falta de confiança, pelos danos e a herança da guerra, e as elites políticas, as sociedades dos nossos países, ainda não renunciaram ao seu programa bélico e à sua ideologia nacionalista", alertou, ao receber o prémio, Ivan Djuric, um dos responsáveis da iniciativa.

O galardoado apelou aos países europeus para "não taparem os ouvidos aos ruídos da guerra vindos dos Balcãs", e que não os considerem estrangeiros, mas antes Europeus.

Fundado em 2013 e dotado com 60.000 euros, o prémio Václav Havel recompensa as ações excecionais da sociedade civil na defesa dos direitos humanos. Em 2018, o prémio foi concedido a Oioub Titiev, responsável na Chechénia pela ONG russa Memorial, que obteve a liberdade condicional em junho após 18 meses na prisão.

Para o prémio 2019 foi ainda selecionado o advogado Buzurgmehr Yorov, condenado em 2015 a 28 anos de prisão no Tajiquistão, por ter protestado publicamente junto do Governo e das forças de segurança do seu país pelas sucessivas violações dos direitos humanos.