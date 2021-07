"Prenúncio das alterações climáticas". Mau tempo na Europa já fez mais de 100 mortos

Só na Alemanha,desde que o mau tempo chegou à região. Na Bélgica estão confirmados 20 mortos.são outros dos países afetados, embora não registem, até agora, óbitos.As chuvas torrenciais são particularmente surpreendentes por estarem a acontecer durante o verão na Europa., lamentou, em entrevista à RTP, Francisco Ferreira, da associação Zero.O especialista explicou o fenómeno. “Tendo nós temperaturas mais elevadas, obviamente o ar consegue reter muito mais humidade, muito mais água. Além disso, também pelo diferencial das temperaturas que nós temos ser agora menor, (…) as tempestades estão também a mover-se muito mais lentamente”.Isto significa que cai “muito mais chuva no mesmo local durante mais tempo” e, portanto,

Catástrofe ainda pode piorar

Segundo Francisco Ferreira, a situação que está a afetar a Europa Ocidental poderia acontecer mesmo que não vivêssemos uma crise climática, mas, pelo que, “realmente, só as alterações climáticas conseguem efetivamente explicar o que se está a passar”.A Zero alerta que a catástrofe natural ainda se poder agravar, uma vez que os solos estão a ficar completamente saturados e, portanto, “a capacidade da água se infiltrar é já praticamente nula”.Ou seja, “toda a chuva está, basicamente, a ser encaminhada à superfície e, obviamente, a”, elucidou o especialista. Com esta dimensão de água, essas infraestruturas podem não aguentar e acabar por ceder.Desde o início da era industrial o mundo já aqueceu cerca de 1,2 graus centígrados, e as temperaturas continuarão a aumentar a menos que os Governos cumpram as medidas para a redução das emissões de carbono.

“Parece que houve uma batalha na minha cidade”

Na Bélgica, o primeiro-ministro Alexander De Croo declarou dia de luto no próximo 20 de julho., afirmou.Já na Alemanha, onde pelo menos uma centena de pessoas morreram devido ao mau tempo, cerca deforam destacados para ajudarem na busca e resgate de pessoas desaparecidas.Vilas inteiras ficaram destruídas e, só no distrito alemão de Ahrweiler, 1.300 pessoas estão desaparecidas.“É um cenário muito triste. Ruas, pontes e edifícios estão destruídos. Há lixo por todo o lado”, relatou à BBC Gregor Jericho, habitante da cidade alemã de Rheinbach. “Partes de edifícios estão nas estradas, pessoas choram pelas ruas. É muito triste. Há quem tenha perdido a sua casa, quem tenha os carros em campos onde foram parar com a inundação.”.