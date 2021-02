Presa de guerra. Leiloada a retrete de Hitler

Trata-se de "um dos itens mais vistosos que alguém poderia juntar às relíquias da Segunda Guerra Mundial", pode ler-se no texto usado para promover a venda , com um preço de licitação de 5.000 dólares.





Aí se explica que a sanita em duas peças de madeira mede 19 polegadas de comprimento por 16 de largura e que inclui uma junção das duas peças em ferro cromado.





O conjunto ficara em poder de um sargento norte-americano, Ragnvald C. Borch, que em 4 de maio de 1945 entrou com as tropas francesas no "Ninho das Águias", a idílica mansão de repouso de Hitler em Berchtesgaden, na Baviera. Borch fora aceite como acompanhante pelas tropas francesas encarregadas de capturarem o reduto, por ser fluente em alemão e se presumir que teria utilidade como tradutor.





Hitler tinha-se suicidado quatro dias antes em Berlim e as tropas francesas não depararam com qualquer resistência ao entrarem no reduto. Normalmente, elas estariam sujeitas a castigos severos se cometessem pilhagens, mas os seus comandos abriram aqui uma excepção e autorizaram os soldados a servirem-se dos bens que encontrassem da nomenklatura nazi.





A decepção foi, contudo, grande, porque dias antes a população local alemã, apercebendo-se da debandada dos figurões do regime, já tinha pilhado o que havia de mais valioso na mansão.





Mesmo assim, do remanescente, os soldados franceses foram levando o que podiam e surpreenderam-se de verem o sargento norte-americano a interessar-se por uma retrete. Quando lhe perguntaram o motivo do seu interesse por aquele objecto, Borch respondeu: "E onde pensam vocês que Hitler punha o rabo?" Ainda por cima, a retrete era a única na suite usada pelo ditador, em contraste com as 20 apreendidas no seu iate.





É certo que, quando Borch conseguiu fazer a retrete chegar aos Estados Unidos, ela permaneceu durante décadas no sótão da sua casa. Só agora alguém pensou no valor comercial que ela podia ter e se lembrou de leiloá-la - com essa frase promocional que dá ao ditador nazi uma inusitada conotação monárquica: "o mais parecido que Hitler teve com um trono".