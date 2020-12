Presidência da UE. Merkel deseja sucesso a Costa e assegura apoio a Portugal

Angela Merkel, na presidência do Conselho da União Europeia (UE) até 31 de dezembro, passou hoje virtualmente "o testemunho" a António Costa, cujo governo assume a presidência da UE a 01 de janeiro, através de uma mensagem vídeo divulgada nas redes sociais.

Num balanço da presidência alemã, Merkel afirma que "o desafio central foi sem duvida a pandemia do coronavírus" e afirma a importância da unidade dos 27 neste desafio.

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital" É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel.

"Estou convencida de que juntos seremos mais fortes que o vírus. É o que estamos a presenciar nestes dias: em conjunto a Europa está a promover, adquirir e distribuir vacinas", apontou, agradecendo à Comissão Europeia e assegurando que a UE está empenhada "em assegurar que as vacinas estão disponíveis em todos os países, porque a pandemia não conhece fronteiras".

"Juntos também seremos capazes de enfrentar as consequências para as nossas economias e para os postos de trabalho dos nossos cidadãos", frisou igualmente, apontando que o orçamento plurianual da UE e o fundo de recuperação vão ajudar "a superar este momento de crise excecional".

A chanceler afirmou que, com o fundo de recuperação, a Europa está a "investir no futuro comum", ao privilegiar o "apoio à proteção do clima e à digitalização", salientando que a definição da meta de redução de 55% das emissões de CO2 até 2030 mostra como os europeus querem "continuar na primeira linha do combate às alterações climáticas à escala global".

"Passamos-vos o testemunho e fazemo-lo com os melhores votos de sucesso para as tarefas que têm pela frente", afirmou a chanceler alemã dirigindo-se a António Costa a aos "caros amigos portugueses".

"Desejo-vos muito sucesso para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A Alemanha fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar Portugal", concluiu.

Portugal assume a 01 de janeiro a sua quarta presidência da UE, dando continuidade ao trio de presidências iniciado pela Alemanha em 01 de julho de 2020 e que será concluído pela Eslovénia no segundo semestre de 2021.