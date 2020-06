Presidência portuguesa da União Europeia terá forte componente social

Em julho será a vez de a Alemanha assumir a presidência rotativa da União Europeia. Uma posição que será atribuída a Portugal a partir de janeiro de 2021 e à Eslovénia no segundo semestre do próximo ano. Três países que, em sequência de presidências, fazem com que integrem um trio conhecido por GPS como refere a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.Estes três países formaram o primeiro trio de presidências da história da União Europeia. Foi em 2007 e ficou marcado pela assinatura do Tratado de Lisboa.Repetem-no agora com outras preocupações em agenda. Desde logo a necessidade de recuperação económica depois da pandemia causada pelo coronavírus.“Foi um dos trabalhos mais complexos que tivemos que fazer porque havia uma primeira versão que tinha as quatro grandes prioridades – proteger os nossos cidadãos e a liberdades, desenvolver um modelo económico para o futuro, construir uma Europa com um impacto neutro no clima, verde, justa e social, e ainda promover os interesses e os valores da Europa no mundo – essas quatro prioridades que já existiam mantêm-se, só que tiveram que ser readaptadas tendo em atenção a necessidade de maior resiliência quer da área económica quer também no que se refere aos valores. E, claro, tendo em conta aspetos específicos que têm a ver com a saída da crise”.Neste contexto de recuperação económica, terá ainda destaque a Conferência sobre o Futuro da Europa, na qual Portugal terá também responsabilidades de organização. “Ouvir as pessoas, não tanto sobre questões institucionais, mas mais sobre as politicas, sobre a forma de pôr em prática uma Europa de futuro”.

A vertente social da presidência portuguesa

Na presidência Portuguesa da União Europeia, haverá uma preocupação notória com a área social que até terá o seu máximo destaque em Maio de 2021, com uma Cimeira Social prevista para a cidade do Porto.“É um tema sempre presente, que está há muto tempo por solucionar, tem havido longos debates que não nos têm conduzido a uma posição consensual. Esperamos que a Comissão Europeia nos apresente o novo pacto para as migrações para durante a presidência Alemã e seguramente durante a Portuguesa, continuarmos esse debate para encontra o equilibro necessário entre responsabilidade e solidariedade. Encontrar caminhos pragmáticos que ajudem a resolver os prolemas das pessoas, dos migrantes, dos que nos pedem asilo politico, dos que chegam à Europa. Sobretudo no que se refere à integração dessas pessoas na sociedade. Ate porque também vamos precisar desses migrantes para o relançamento da economia e temos que encontrar mecanismo de migração regulada que permitam evitar situações complicadas de tráfico de pessoas e criminalidade associada a fenómenos migratórios”.

A Europa no Mundo

“Temos muito interesse na parte externa e haverá várias cimeiras a vir até nós”, refere a secretária de Estado dos Assuntos Europeus.

A vertente social como um dos momentos mais significativos



Com vários temas em cima da mesa - e numa altura marcante para a Europa, que quer recuperar desta crise causada pela Covid-19 -, qual será o momento que Portugal considera mais marcante, o objetivo que mais quer atingir, o eventual grande momento de glória da presidência portuguesa? Ana Paula Zacarias não tem dúvidas.a bom porto.”A cimeira quer endossar um plano de ação sore o pilar europeu dos direitos sociais.“Trata-se de falar de emprego, de salários, de proteção social, de garantias para a infância e juventude. Trata-se de promover a igualdade, de criar empregos dignos e de garantir uma formação profissional que assegure o emprego do futuro. Por isso queremos que essa cimeira produza bons resultados e o pilar social europeu se torne uma realidade concreta da vida das pessoas”.

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas