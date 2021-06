Presidenciais EUA. Trump receava correr contra Hillary Clinton ou Michelle Obama

, terá questionado Donald Trump a meio de uma reunião na Casa Branca, durante a campanha presidencial do ano passado.Esta e outras revelações surgem no novo livro de Michael Bender, correspondente dona Casa Branca, intitulado(“Honestamente, nós vencemos estas eleições: A história por detrás dos bastidores de como Trump perdeu”).A obra vai ser publicada em agosto, mas a revistapublicou na segunda-feira alguns excertos O autor, Dick Morris, foi conselheiro de Bill Clinton e em 2020 estava a aconselhar informalmente Trump, que tinha por hábito consultar várias personalidades exteriores à Casa Branca. Segundo Morris, Trump disse-lhe que, que decidem quem vai concorrer à presidência norte-americana.“Dick Morris disse a Trump que Biden estava demasiado velho e demasiado propenso a gafes para ser o candidato”, escreve o autor do novo livro. Joe Biden tinha então 77 anos e Trump 74., terá dito, por sua vez, Donald Trump a alguns dos seus funcionários. Segundo o autor Michael Bender, o republicano terá então baixado o tom em relação a Joe Biden.

Donald Trump regressou recentemente aos discursos públicos e está, em várias sondagens, no topo da lista dos possíveis candidatos republicanos às presidenciais de 2024.

Os alegados receios do ex-presidente foram intensificados pelo facto de, meses antes, os seus ataques verbais à senadora Elizabeth Warren – a quem Trump atribuiu a alcunha racista “Pocahontas” devido à sua ascendência nativo-americana – terem possivelmente influenciado a desistência de Warren da corrida às primárias democratas.





“O presidente queixou-se várias vezes de que o seu ataque prematuro a [Elizabeth] Warren prejudicou a candidatura desta às presidenciais, algo de que estava arrependido, pois via-a como uma oponente mais fácil do que Biden”, escreveu o autor.







Além disso, surgiram na altura rumores de que o Partido Democrático iria aproveitar uma convenção para substituir Biden por Clinton – e, efetivamente, Hillary Clinton ponderou candidatar-se, mas tal não chegou a acontecer.Já Michelle Obama, mulher do ex-presidente Barack Obama, nunca demonstrou interesse em candidatar-se às presidenciais, mas muitos apoiantes democratas desejaram que o tivesse feito.Joe Biden venceu as últimas presidenciais por mais de 7 milhões de votos de diferença em relação a Donald Trump na votação popular e por 306-232 nos votos do colégio eleitoral. O novo ocupante da Sala Oval tomou posse a 20 de janeiro deste ano.O ex-presidente Trump recusou-se a aceitar a derrota, alegando fraude eleitoral e pedindo aos seus apoiantes que dessem luta., episódio que ficou marcado por violência e que culminou numa segunda tentativa de destituição do republicano, acusado de incitar à insurreição.