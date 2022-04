Presidenciais francesas. Abstenção e indecisos podem pesar na balança

A abstenção e os indecisos podem ter um grande peso na balança das presidenciais francesas, marcadas para domingo. Segundo as sondagens, 30% dos inquiridos dizem que vão ficar em casa no dia de voto e 28% dos que dizem que vão votar ainda não sabem em quem vão colocar a cruz no boletim de voto.