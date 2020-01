Presidenciais. Marcelo "a carregar baterias" em Moçambique

"Quem está para tomar posse é o Presidente moçambicano. Vamos deixar cada coisa para seu momento", vincou o Chefe de Estado português, cujo primeiro mandato presidencial se conclui em 2021. Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro chefe de Estado a ser recebido por Filipe Nyusi, numa sequência de reuniões que antecedem a investidura do Presidente moçambicano, na quarta-feira.





Até sábado em território moçambicano, o Presidente da República encontrou-se esta terça-feira com o homólogo de Moçambique, com quem terá abordado os casos do homicídio da portuguesa Inês Botas e do desaparecimento de Américo Sebastião.



Na segunda-feira, Marcelo sublinhava que o Estado português vinha proporcionando “não só contactos permanentes” aos familiares, “mas também apoio, porque, tanto num caso como noutro, o que encontramos são questões jurídicas”.



No que diz respeito ao homicídio de Inês Botas, perpetrado em 2017, as "questões jurídicas", segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "dizem respeito aos tribunais, em termos e lentidão do processo. Já no que toca ao caso de Américo Sebastião, desaparecido desde 2016, o Presidente disse estarem em causa "investigações prévias à intervenção do tribunal". O Presidente português visita na quinta-feira a cidade da Beira, afetada pelo ciclone Idai em 2019.





O Presidente da República visita ainda esta terça-feira a exposição “Português de Moçambique no Caleidoscópio”, no Centro Cultural Português, que mostra as atividades da Cátedra de Português - Língua Segunda e Estrangeira, sediada na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane e as diferentes facetas do Português em Moçambique.



Marcelo almoça depois com personalidades locais e, à tarde, visitará a Escola Portuguesa de Moçambique, que asseguro o ensino do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade, à luz do sistema de educação de Portugal.



O Presidente fechará o segundo dia da visita a Moçambique com uma receção à comunidade portuguesa num hotel de Maputo.



