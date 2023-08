Presidenciais no Equador vão a segunda volta

O Equador regressa assim à campanha, depois de uma primeira volta marcada pela violência, com o homicídio do candidato conservador Fernando Villavicencio.O comentador de assuntos internacionais da Antena 1 Filipe Vasconcelos Romão vê nestes resultados um paralelismo com as anteriores eleições. A segunda volta está marcada para 15 de outubro.Situação clarificada é a da Guatemala. Bernardo Arévalo venceu a segunda volta das presidenciais, com 59 por cento dos votos. Acima dos 36 por cento da antiga primeira-dama, Sandra Torres. Uma vitória sem surpresas, sublinha Filipe Vasconcelos Romão.