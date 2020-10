Presidenciais. Votação antecipada levou às urnas recorde de 14 milhões de americanos

Segundo uma análise do projeto United States Elections, que fornece informações sobre o sistema eleitoral norte-americano,“Os números são surpreendentes para nós, e as sondagens também nos parecem bem”, disse o estrategista democrata Steve Schale ao. “Mas há muitas coisas que simplesmente não sabemos”.Apesar do número elevado de votos até ao momento, nem tudo tem corrido bem a nível logístico. As filas à entrada dos locais de voto foram longas e houve quem tivesse problemas a aceder ao seu boletim de voto. Problemas técnicos com computadores ou desafios legais foram outras das dificuldades, conta Na Geórgia,Os democratas têm-se esforçado, nas últimas semanas, para conquistarem esse Estado tradicionalmente republicano. Até agora, quase 750 mil dos seus habitantes já votaram.Já no Estado da Virgínia, as autoridades estão a investigar um portal de registo de votos que foi abaixo na terça-feira, tendo já concluído que um cabo foi cortado por acidente. A falha acabou por prejudicar todo o último dia de eleições antecipadas na Virgínia, pelo que o prazo para votar foi alargado até esta quinta-feira., de modo a tentarem impedir a propagação da pandemia de Covid-19 que tem vindo a agravar-se em vários Estados norte-americanos.Alguns desses Estados são decisivos nestas eleições, como o Wisconsin, Michigan ou Pensilvânia. As autoridades de saúde tinham já alertado que grandes multidões no dia das eleições presidenciais poderiam vir a piorar ainda mais a situação pandémica.

Partido Republicano contra contentores de depósito de votos

Num aparente esforço para sabotar a votação antecipada nos principais Estados-chave - aqueles onde os partidos Democrático e Republicano têm hipóteses equilibradas de vencer -, governadores e legisladores republicanos lançaram contestações legais sobre locais de entrega de votos, a quantidade desses locais e prazos de envio e contagem dos boletins.Na segunda-feira, um tribunal do Texas apoiou a decisão do governador republicano Greg Abbott de limitar os contentores de depósito de boletins de voto a um por condado. Tal significa que

Um contentor de depósito de boletins de voto em Orange County, Califórnia. Foto: Mike Blake - Reuters

O mesmo condado possui, porém, 122 locais onde os eleitores podem dirigir-se para votarem e esses têm sido bastante procurados.No segundo dia de votos, foram cerca de 100 mil os eleitores a votarem antecipamente.

Donald Trump tem-se oposto vincadamente à votação por correspondência, alegando que tal fará destas eleições as mais corruptas da história dos Estados Unidos.

Também na Pensilvânia o Partido Republicano e, em particular, a campanha de Donald Trump tentaram ver aprovada em tribunalnos Estados de Kentucky, Virgínia, Massachusetts e na própria Pensilvânia. O pedido foi recusado pelo juiz.Foram quase 130 milhões os americanos que votaram nas eleições presidenciais de 2016, que colocaram frente a frente Donald Trump e Hillary Clinton. Quatro anos depois, analistas acreditam que o número pode ser excedido.Sondagens preliminares, o que pode, porém, ser justificado pelo facto de haver mais apoiantes do Partido Democrático a aderirem à votação antecipada e por correspondência.

c/ agências internacionais