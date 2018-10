Presidenciáveis juntos em debate decisivo antes da votação de domingo

Lusa04 Out, 2018, 08:21 | Mundo

Confirmaram presença os candidatos Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), em segundo lugar nas mais recentes sondagens, com 21% das intenção de voto, Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que tem 11%, Geraldo Alckmin, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que nas sondagens tem o apoio de 9% dos eleitores.

Também estarão presentes do debate da Globo Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, com 4% das intenções de voto, Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ambos com 2% dos votos, e Guilherme Boulos do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), que não pontuou nas ultimas sondagens.

Jair Bolsonaro, que lidera corrida presidencial com 32% das intenções de voto, não deverá comparecer, seguindo recomendações médicas, já que ainda recupera de um atentado sofrido a 06 de setembro, durante uma ação de campanha na cidade brasileira de Juiz de Fora.

O debate será a última oportunidade dos candidatos falarem diretamente com milhares de brasileiros antes do pleito, que será um dos mais disputado no país nos últimos anos.

Segundo informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 147 milhões de eleitores estão aptos a votar no próximo domingo, 07 de outubro, na primeira volta das eleições presidenciais, legislativas e regionais do país.